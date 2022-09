Oh, Canada

Au seuil de la mort, Leonard Fife, célèbre documentariste, accepte une interview filmée que veut réaliser l'un de ses disciples, Malcolm. Leo a exigé le noir complet sur le plateau ainsi que la présence constante de sa femme, Emma, pour écouter ce qu'il a à dire. Et qui n'est pas ce que Malcolm souhaitait immortaliser. Après une vie de mensonges, Leo cherche la rédemption mais, sous l'effet de l'aggravation rapide de son état, sa confession ne ressemble pas à ce que lui-même avait prévu. Puissant, écorché, bouleversant, un roman testamentaire qui installe en son centre la question du mensonge et de la vérité, de l'image et de l'illusion, du temps et de la mémoire.