100 exercices pour comprendre un texte. Adultes en difficulté de lecture

L'Accompagnant Educatif et Social (AES) a pour rôle essentiel d'accompagner la personne dépendante dans les actes de la vie quotidienne : accompagnement à la vie à domicile accompagnement à la vie en structure collective accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire. Le nouveau référentiel mis en place en 2021 organise la formation du DEAES sur la base d'un socle de 5 compétences : DF 1 : Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne ; DF 2 : Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne dans le respect de cette personne et des règles d'hygiène et de sécurité ; DF 3 : Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne ; DF 4 : Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d'intervention ; DF 5 : Travail en équipe pluriprofessionnelle gestion des risques et traitement des informations liées à l'accompagnement de la personne. Le guide propose également deux chapitres dédiés aux : Compétences et objectifs de formation de l'AFGSU de niveau 2 ; Epreuves pour valider le DEAES. Le manuel décrit pour chacun des domaines les connaissances à maîtriser pour pouvoir prétendre au diplôme. Il présente en outre les activités concrètes de la pratique d'accompagnant éducatif et social à travers des encadrés ' Situation ' et les indicateurs des compétences à maîtriser dans des encadrés ' Rôle de l'AES '. Cet ouvrage conforme au nouveau référentiel de formation est l'outil indispensable pour accompagner dans leur formation les futurs AES et les aider à préparer efficacement les épreuves de certification de fin d'étude. Il s'adresse également aux professionnels qui souhaitent approfondir leurs compétences et leurs connaissances.