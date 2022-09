My Arrogant Knight

Il a parié qu'il la séduirait. Elle va lui montrer qui mène vraiment le jeu... Sportif, diaboliquement sexy, riche et sans scrupule, Cole règne en maître sur le lycée d'élite de la Royal Hearts Academy. Personne ne soupçonne que sous cette façade il cache une blessure profonde... Personne, sauf Sawyer Church, cette fille trop sage qui l'attire irrésistiblement. Aussi, quand son pire ennemi le met au défi, devant tous ses coéquipiers, de prendre la virginité de Sawyer, il hésite, mais se sent coincé. S'il veut tenir sa réputation - et garder sa Ferrari - il a maintenant six mois pour séduire Sawyer... Quand Sawyer entend Cole accepter ce pari révoltant, elle est furieuse. Elle a beau savoir que Cole est un enfoiré de première, elle avait la faiblesse de croire qu'il la respectait un minimum, voire qu'il ressentait lui aussi ce lien troublant entre eux, depuis le baiser qu'ils ont échangé un soir. Elle se trompait. Il la prend pour une fille crédule et innocente ? Tant mieux : elle va se faire un plaisir de le détromper et de lui imposer ses propres conditions... A propos de l'autrice : Ashley Jade est une autrice américaine qui aime s'essayer à tous les genres de romance. Ce qui compte pour elle, c'est de faire vivre des personnages forts, complexes, et qui ne dévoilent pas tout de suite leur fragilité profonde. Lorsqu'elle n'écrit pas, Ashley aime discuter en ligne avec ses lecteurs devant un bon café et refaire le monde avec eux.