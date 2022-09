Le DELF junior et scolaire 100% réussite A2. Edition 2022

- Se préparer efficacement en 4 étapes : comprendre l'épreuve, se préparer, s'entraîner, " Prêt pour l'examen ! " - Progresser et gagner en autonomie grâce à des activités collectives et individuelles, des astuces et des stratégies - Mémoriser l'essentiel pour chaque compétence avec des fiches méthodologiques " Prêt pour l'examen ! " - S'entraîner à la structure et au format du DELF : compréhension orale (CD mp3 inclus) et écrite et production écrite et orale - Retrouver les corrigés et les transcriptions dans l'ouvrage - Réussir l'examen grâce aux 2 épreuves blanches complètes