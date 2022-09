Cahier DEAES. Formation Accompagnant Educatif et Social

Un cahier consommable pour prendre en main sa formation pas à pas ! Conforme au décret 2021-1133 du 30 août 2021 et à l'arrêté du 30 août 2021, fusionnant en un parcours plus généraliste les trois spécialités du DEAES, ce cahier regroupe l'essentiel du nouveau programme sous forme de travaux dirigés pour parfaire ses connaissances et réussir ses épreuves. Composé des notions essentielles des domaines de formation 1 à 5, il permet : d'acquérir et réviser les connaissances des 5 domaines de formationde faire le lien entre pratique professionnelle et théoriquede maitriser la méthodologie pour réussir les épreuves Un cahier d'activités pratique et pédagogique ! Fusion de 3 spécialités (domicile, structure et éducation, vie ordinaire) vers 1 seule certification AES : d'Accompagnant Educatif et Social. Facilite les passerelles vers le DEAS (aide-Soignant) et inversement (via le bloc 5)Formation (niveau 3 : CAP/BEP)sur 12 mois, plusieurs rentrée par an juin, septembre...