Guerre et écologie. L'environnement et le climat dans les politiques de défense (France et États-Unis)

Alors que la question écologique gagne en importance dans le débat public et que le dérèglement climatique est amené à impacter durablement les équilibres mondiaux, cet ouvrage s'intéresse à la prise en compte des enjeux environnementaux et climatiques dans un secteur jusque-là peu étudié dans la littérature sur le sujet : le secteur de la défense. Ayant pris la mesure de l'influence désastreuse à long terme des guerres modernes sur la santé des populations, sur l'environnement ou le climat, un certain nombre d'organisations étatiques et internationales souhaitent désormais adapter les règles de droit et leurs négociations en matière de défense ou de sécurité à partir de la considération des nouvelles préoccupations écologiques. Dans ce contexte critique d'anticipation des risques, l'armée occupe un rôle central et intervient légitimement en qualité d'expert. Cet ouvrage montre ainsi comment les questions environnementales et climatiques ont été problématisées au sein du secteur de la défense à partir des cas de la France et des Etats-Unis.