Ramses. L'Europe dans la guerre, Edition 2022

RAMSES, l'ouvrage prospectif de référence, propose chaque année à un large public (étudiant, enseignant, manager, journaliste, diplomate...) les clés et repères indispensables pour décrypter les évolutions du monde, selon un credo simple : "Eclairer, ne rien imposer". RAMSES 2023 interroge le monde d'après : La " Vieux Continent " , que l'on voyait déjà marginalisé par la montée en puissance de l'Asie, s'impose à nouveau sur l'échiquier géopolitique. La sécurité des Européens redevient un enjeu majeur. Les analyses suivront les adaptations nécessaires en fonction des développements du conflit en Ukraine. Quelle position occupe cette Europe, au sens large, dans les équilibres ou déséquilibres internationaux ? Que nous dit l'aventure russe en Ukraine des dynamiques de forces, ici et hors d'Europe ? Avec quelles implications globales sur la scène internationale de demain ? De quels moyens, à la fois anciens et neufs, usent aujourd'hui les acteurs des conflits internationaux ? Nucléaire (Poutine nous rappelle son poids), armées classiques, armes économiques nouvelles, guerre de l'information, présence dans l'espace, terrorisme... : à quel éventail de forces doit-on faire face ? Au-delà de l'aventurisme russe, la sécurité des Européens est aussi violemment mise en cause sur les périphéries du Vieux Continent, comme nous le rappellent un chaos sahélien croissant et l'instabilité de l'Afrique de l'Ouest tout entière. L'instabilité de notre Sud : un enjeu majeur des décennies à venir. Assorti d'un riche appareil documentaire (annexes statistiques, chronologie, cartographie originale) et de vidéos des auteurs venant compléter et approfondir les analyses de l'ouvrage.