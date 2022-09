Etablir les limites éducatives. Evaluation, diagnostic, action thérapeutique, 2e édition

Nous observons à l'heure actuelle que la majorité des consultations en psychologie infanto-juvénile ne concerne plus des problématiques de " contenus " (correspondant aux besoins affectifs, cognitifs, émotionnels de l'enfant) mais de " contenants " relevant de la construction des limites entre dedans et dehors, donc de l'apprentissage de la frustration. Ces limites sécurisent pourtant l'enfant et lui permettent à la fois de bien s'intégrer à la société et d'explorer toutes les richesses du " contenu " de son psychisme. Or, de façon tout à fait étonnante, l'enseignement en psychologie n'appréhende que peu la problématique des limites éducatives, sauf pour énoncer des situations cliniques extrêmes nécessitant de lourds soins. Cet ouvrage aspire à combler ce manque, en proposant un moyen thérapeutique pragmatique de structuration des limites par la guidance parentale, dans une orientation psychodynamique.