Le regret maternel. Quand le rôle de mère est trop lourd à porter

"J'aime mon fils plus que tout. Mais si c'était à refaire, je n'aurais pas d'enfant". Astrid s'est toujours imaginée avec des enfants, au pluriel. Pourtant, une fois mère, rien ne se passe comme prévu, et les difficultés s'accumulent et perdurent. Elle parvient alors à mettre un nom sur ce qu'elle ressent : le regret maternel. Ni dépression post-partum, ni burn-out maternel, ni désamour envers son enfant, c'est bien le rôle de mère qu'elle regrette. Dans ce témoignage sincère et puissant, Astrid Hurault de Ligny explique ce qu'est le regret, comment l'identifier et comment l'expliquer. Au fil de son récit, elle raconte son histoire personnelle et l'impact de son modèle familial, tout en soulignant le poids que notre société fait peser sur les mères, les injonctions en tout genre, ainsi que le rôle de la charge mentale et de la répartition des tâches domestiques. En osant prendre la parole sur ce sujet encore tabou, elle répond aux idées reçues et contribue à la libération de la parole sur la maternité. Premier ouvrage écrit par une femme qui regrette elle-même d'être mère, Le Regret maternel met des mots sur un ressenti plus courant qu'on ne le pense. Parce qu'on ne choisit pas de regretter sa maternité, cet ouvrage, ponctué par les éclairages d'une psychologue spécialisée en périnatalité, donne ainsi des pistes pour mieux comprendre le regret, et mieux le vivre.