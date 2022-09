Frère noir, noir de frère

Donte, douze ans, aimerait parfois être invisible. Disparaître loin de son école. Loin d'Alan, le " Roi " du club d'escrime, qui le harcèle. Loin des professeurs et du directeur qui l'accusent en permanence, en raison de sa couleur de peau. Et ce, bien qu'il soit innocent. Après une énième accusation, Donte est embarqué par la police. Effrayé et apeuré, le jeune garçon ne sait plus vers qui se tourner. Même son frère Trey, plus clair de peau que lui, ne trouve pas les mots pour l'aider. A la recherche d'un endroit où il aurait enfin sa place, Donte finit par rejoindre un club d'escrime, bien loin de celui de son école privée. Il est bien décidé à montrer à Alan et aux autres que, lui aussi, mérite le respect. " Je ne peux pas faire mes preuves face au monde entier. Mais je peux l'affronter. Faire cesser son manque de respect. Lui montrer qu'il ne m'achèvera pas. Parce qu'il n'est pas meilleur que moi. "