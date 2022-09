Effroyable recyclage

Au fil du temps, le ciel est devenu surpeuplé. Dieu, toujours plein d'idées, décide de renvoyer sur terre un quota de personnes venant de trépasser et ayant eu une vie exemplaire. Mais Dieu se fait vieux et il commet une énorme bourde. Dans sa précipitation, il recycle deux terribles terroristes qui profitent de cette aubaine pour reprendre aussitôt leurs massacres. Il est urgent d'agir pour réparer cette effroyable bavure et bien évidemment, le plus discrètement possible. Ce qui ne s'avérera pas aussi simple qu'il n'y paraît...