L'énigme du portrait infidèle

En poussant la porte de l'ancien presbytère d'un village breton, Emeline découvre le portrait infidèle de l'énigmatique Inès, dite Beau-Pied. Dévorée par la passion, venin diabolique qui ronge l'âme, Emeline, la perverse, l'opportuniste, l'inconstante, s'aventure dans la quête hasardeuse de la jeune femme et des hommes de sa vie. Jusqu'à s'engager dans des liaisons à l'amour incertain, et terriblement risquées, frôlant la mort au Pays de Caux. C'est la rencontre de personnages troubles ou cocasses. Ou encore, le partage cynique des émotions des uns et des autres pour parvenir à ses fins. Derrière ce portrait infidèle brossé par un peintre suicidaire se dissimulent la voix basse du basson, le chant érotique, la poésie surréaliste, l'objectif du photographe d'art, et même la recette de cuisine ou le vol majestueux du planeur. Un roman de détente, un brin amoral ; une énigme ; un vagabondage culturel ; quelques considérations sociales et des coups d'oeil historiques sur notre petite planète.