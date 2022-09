Strega est un village dans la montagne que borde un lac noir. Neuf femmes de dix-neuf ans empruntent le téléphérique qui rejoint l'Hôtel Olympic. Filles de mères travailleuses et de pères invisibles, elles ont été envoyées là par leurs parents pour apprendre à devenir des femmes au foyer, en se formant au service de clients qui ne viennent jamais. Le temps s'étire, une sororité résistante s'installe comme un rêve dans le luxe des salles vides. Liqueurs et cigarettes accompagnent l'indolence de ces jeunes rebelles qui vivent dans la lumière brillante du grand parc de l'hôtel. Puis l'une d'elle disparaît. Elle a été assassinée, toutes le pressentent, car depuis l'enfance, elles le savent, la vie d'une femme peut se transformer à tout moment en scène de crime. Dans un style exceptionnel, d'un onirisme sensuel à mi-chemin entre l'univers de Zelda Fitzgerald et le cinéma de Sofia Coppola, Strega raconte l'histoire, empreinte de lait et de sang, de neuf femmes aux prises avec un maléfice insaisissable.