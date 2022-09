La nurse du Yorkshire

Je crois qu'il y a quelque chose d'étrange ici. C'est cette maison. Et cette famille. West Yorkshire, 1904. Jeune nurse fraîchement diplômée, Ruby pense avoir une chance inespérée lorsqu'elle rejoint la famille England. Mais coincée dans une demeure coupée de tout entre une mère fantomatique, un père affable à l'excès et des enfants insaisissables, la jeune femme pourrait bien regretter son choix. Gagnée par la langueur mortifère des lieux et de ses habitants, Ruby se souvient que les familles parfaites n'existent pas... Et elle en sait quelque chose.