Ce guide pratique encyclopédique délivre un concentré de conseils d'experts au jardinier amateur qui souhaite cultiver des plantes aromatiques, en pleine terre, en bac ou en pot, quel que soit l'espace dont il dispose : il y apprendra à semer, cultiver, récolter, multiplier et entretenir une large variétés de plantes aromatiques, annuelles ou vivaces. La première partie de l'ouvrage donne des conseils généraux d'entretien et des conseils pratiques d'utilisation (en cuisine, fleurs comestibles, en fragrance) et de conservation (séchage, etc.). La seconde partie propose des fiches pratiques sur 60 variétés de plantes aromatiques, des plus communes (basiliques, menthe, sauge) au plus rares (shiso, combava). Ciboulette - Verveine citronnée - Aneth - Cerfeuil - Céleri - Raifort - Vermouth - Estragon - Bourrache - Souci - Cumin - Bleuet - Camomille romaine - Chicorée - Combava - Coriandre - Citronnelle - Roquette - Fenouil - Aspérule odorante - Immortelle d'Italie - Houblon - Hysope - Laurier - Lavande - Livèche - Mélisse officinale - Menthe - Kaloupilé - Cerfeuil musqué - Menthe-des-chats - Basilique - Origan - Pelargonium - Coriandre vietnamienne - Persil - Oseille - Rue des jardins - Sauge - Romarin - Sureau noir - Pimprennelle - Santoline - Sariette - Chardon-Marie - Stévia - Consoude - Grande camomille - Pissenlit - Fenugrec - Thym - Grande Capucine - Grande ortie - Valériane - Verveine - Violette - Gattilier - Wasabi - Gingembre -