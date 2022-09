Annio, une jeune femme atteinte d'une légère déficience mentale, et Argyris, un jeune homme épileptique sont voués à vivoter dans une petite ville de province où le regard des autres fait d'eux des individus "qui ne comptent pas" . Pourtant, ils trouvent à dépasser cette relégation dans laquelle on les a enfermés et à perpétuer leur marginalité en échappant aux canons utilitaristes de la société. Les Oubliés ? Deux "vies minuscules" qui sont les figures d'une humanité inexplorée que la normalité se refuse à voir.