Dada N° 266 : Rosa Bonheur

"Je ne me plaisais qu'au milieu de ces bêtes, je les étudiais avec passion". Son nom a quelque chose de familier, avec ses consonances pleines de poésie... Mais connaît-on vraiment son art ? Rosa Bonheur (1822-1899) a pourtant été l'une des artistes les plus célèbres de son époque, et ses oeuvres se trouvent dans de prestigieux musées du monde entier. Sa spécialité ? Les animaux, qu'elle peint avec une précision époustouflante. Avec elle, ce genre qui était considéré comme moins noble que la peinture d'histoire va être reconnu à sa juste valeur. Née à Bordeaux, elle se fait connaître à 19 ans à peine et lance une carrière qui atteindra les sommets. Son succès est tel qu'elle acquiert une indépendance rare pour une femme au XIXe siècle. Une oeuvre, mais aussi une vie hors du commun, à redécouvrir 200 ans après sa naissance.