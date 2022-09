Prenez soin de vos jambes

Des millions de Françaises et de Français souffrent quotidiennement de leurs jambes. Pourquoi cette pathologie ? Comment la réduire ? En quoi les traitements médicaux ne vont pas sans une réforme de vie ? Le traité complet pour mieux être par le grand spécialiste français. 17 millions de Français souffrent de problèmes circulatoires liés aux jambes. Soit une personne sur trois. Avec une nette prépondérance féminine. Mais toutes en quête de vrai soulagement. C'est le but de ce livre total, simple et pratique d'identifier cinq profils et de proposer cinq programmes majeurs. En grand spécialiste qu'il est, Ariel Toledano commence par les types de gênes ou de douleurs : la sensation de lourdeur, le gonflement lié ou non à de la rétention d'eau, l'apparition de varices ou de varicosités, la présence de cellulite. Il montre ensuite comment chacun de ces symptômes permet de définir un profil qui nécessite une prise en charge spécifique. Il spécifie enfin les mécanismes qui les occasionnent, les mesures qui les préviennent, les méthodes qui les guérissent. Hygiène de vie, alimentation, activités physiques, soins locaux, techniques médicales et chirurgicales les plus avancées : les cinq profils et programmes s'inscrivent dans une approche globale du soin qui vise l'harmonie du corps et de l'esprit. Pour réapprendre à tenir debout !