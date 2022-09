Un enfant qui dort bien

Comment régler les problèmes de sommeil chez nos enfants et adolescents ? Le docteur Michel Lecendreux, spécialiste incontournable du sommeil de l'enfant leur apporte des solutions efficaces et éprouvées aux troubles du sommeil de leur enfant ou de leur adolescent. Augmentation des stimuli dans la chambre, écrans, objets connectés, accroissement de la pression scolaire et sociale, diminution du contrôle parental... A un moment où ils doivent consolider leurs apprentissages, les adolescents sont la tranche d'âge la plus privée de sommeil : 85 % des adolescents manquent de sommeil. L'enfance en questions : une collection pour accompagner les parents au moment des grandes étapes ou des épreuves. Des psys apportent des réponses concrètes à toutes les questions que se posent les parents et que leur posent leurs enfants, pour favoriser le dialogue en famille.