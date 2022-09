Calendrier paysages naturels de France. Edition 2023

Calendrier sur les plus beaux paysages naturels de France : la cascade d'Entraigues en Provence, la baie de la Somme, le Puy de Côme, le lac de Bret à Bugey, les gorges du Verdon, le lac Gentau et le pic du Midi d'Ossau dans les Pyrénées, la zone méditerranéenne en Haute Corse, le Bassin d'Arcachon, le Canigou dans le Langedoc-Roussillon, les falaises d'Etretat, le phare du Cap Frehel en Bretagne, le parc naturel des Vosges. Sa conception est résolument pratique : de grandes cases pour noter des rendez-vous et choses à faire pour chaque journée, avec en plus un grand espace " à ne pas oublier ". Ses spirales permettent de l'accrocher facilement, ce calendrier tient droit sur le mur, et de tourner aisément les pages. Les vacances par zone, saints, et jours fériés sont mentionnés. Les photos sont légendées, et de petites anecdotes ou citations çà et là sont bien distrayantes.