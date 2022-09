Les dieux du campus. Tome 1

Une série écrite à 4 mains, qui joue habilement avec les codes de la romance universitaire. Une série de romances universitaires pour la rentrée Quarterback de l'équipe de football de l'université de Saint Charles, Leander McNeil ne vit que pour les études et le sport. Il ne laisse rien ni personne se mettre en travers de son chemin vers la réussite. Même ses meilleurs amis et colocataires ont bien du mal à le détourner de ses révisions et entraînements intensifs. Loin de faire preuve de fausse modestie, il n'est pas loin de se prendre pour le Dieu du campus. Il pourrait cependant vite être ramené à la réalité par Nyx Daugherty. Les sermons, cette fille de pasteur en a soupé. Elle compte bien profiter du vent de liberté qui souffle sur sa nouvelle vie loin de sa famille. Et peu importe qu'elle se mette à dos celui qui se prend pour Zeus réincarné lors de la première soirée de l'année, la colère divine, elle en fait son affaire depuis des années !