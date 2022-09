Over 50 with style. Egérie qui rit, muse qui s'amuse

Quinqua, et alors ? Karina Vigier, cheffe d'entreprise et influenceuse mode, propose une nouvelle vision de la femme "over 50 ? ! Aujourd'hui en France, une femme sur deux a plus de cinquante ans. Or les "quinquas' ne sont plus celles d'il y a quelques années : exit l'image de mamie ! Elles sont devenues incontournables et expriment leur personnalité. Dans le domaine de la mode, Karina Vigier fait voler en éclat tous les clichés en proposant une autre vision de la femme "over 50 : libérée, fashion, active et séduisante. Avec une vraie différence : le style ! " J'ai eu le déclic le jour de mes 51 ans, en cherchant sur le net des blogueuses de mon âge. Mais en France, je n'ai rien trouvé de convaincant... Il n'y a rien qui soit à la fois professionnel, fashion, inspiré et inspirant. " Cheveux grisonnants, rides assumées, look affirmé et tendance : Karina change l'image de la femme "over 50 et marque les esprits à travers ses looks trendy, ses lunettes oversize, son tempérament et son élégance naturelle. Très active sur Instagram et TikTok, elle partage une autre vision de ce très bel âge. Dans son livre, Karina nous raconte son histoire personnelle avec la mode, donne des conseils en styles, propose des alternatives intéressantes et inspirantes, valorise le slow fashion, donne de bonnes adresses (entre autres de dépôts-vente). " Je veux créer la différence et aider chaque femme à assumer son âge, son corps et tout ce qui va avec ! " Un anti-guide mode inspirant... pour toutes générations confondues ! A découvrir pour s'inspirer et se libérer !