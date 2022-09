La politique étrangère des Etats-Unis

Alors que la guerre est de retour sur le continent européen, que le climat s'emballe, que la Chine s'érige en puissance mondiale et que la désinformation devient la nouvelle arme, les Etats-Unis peuvent-ils continuer à exercer le soft power qui a contribué à une relative stabilité internationale depuis 1989 ? Et surtout, le désirent-ils encore ? La réponse ne se trouve pas uniquement à la Maison-Blanche : l'élaboration de la politique étrangère étatsunienne dépend d'une multitude d'acteurs qui exercent une pression constante sur la présidence, de l'administration en charge de l'action extérieure aux lobbies et aux think tanks en passant par un Congrès aux prérogatives considérables. Charles-Philippe David et Julien Tourreille s'entourent de plusieurs experts pour décrire les mécanismes de formulation de cette politique ainsi que ses fondements historiques, constitutionnels et culturels. Revenant notamment sur quatre ans de présidence Trump, ils montrent qu'aujourd'hui plus que jamais, la politique extérieure des Etats-Unis est la continuation de la politique intérieure par d'autres moyens.