Les ombres de Rookhaven. Tome 2

L'heure de la Grande Configuration, un événement exceptionnel qui ne se produit qu'une seule fois par siècle, est enfin arrivée au manoir de Rookhaven. Tous les membres de la Famille, des créatures en tous genres venus des quatre coins du globe, s'y retrouvent pour y assister. Mais parmi les invités se cache un intrus dont la présence inattendue risque bien de gâcher les retrouvailles. Impatiente de rencontrer ses tantes et ses oncles lors des célébrations, Mirabelle ne tarde pas, quant à elle, à déchanter. Car si les habitants de Rookhaven la considèrent bien comme l'une des leurs, le reste de la Famille ne cesse de pointer du doigt cette abomination mi-humaine mi-monstre... Alors, quand tout bascule et que l'un des êtres qu'elle aime le plus au monde est enlevé, la jeune fille n'a plus une seconde à perdre pour le retrouver ! Y parviendra-t-elle avant qu'il ne soit trop tard ?