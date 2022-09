Seul un monstre... Tome 1

Pour Joan Chang-Hunt, les vacances s'annoncent idylliques. Elle est bien décidée à savourer tranquillement son séjour dans la famille un peu farfelue de sa mère, à Londres. Elle adore son petit boulot au manoir de Holland House, où elle se rapproche peu à peu d'un autre passionné d'histoire, Nick. Mais rien de tout cela n'est en fait un hasard : quand, une nuit, un terrible drame se produit, l'été de la jeune fille vire au cauchemar. Les Hunt ne sont pas simplement de grands excentriques, ce sont des créatures dotées de pouvoirs cachés aussi fascinants que terrifiants – l'un des douze clans qui règnent en secret sur la capitale. Le tueur de monstres des contes de son enfance n'est pas qu'un mythe, il existe bel et bien, et ne reculera devant rien pour abattre ceux qu'elle aime. Pire encore : c'est Nick, le garçon auquel elle a commencé à s'attacher. Pour sauver les siens d'une mort certaine, Joan va donc devoir s'allier avec l'héritier d'un clan ennemi, Aaron Oliver. Mais surtout, il va lui falloir accepter sa véritable nature. Car dans cette histoire, le monstre... c'est elle. Monde magique dissimulé au milieu du nôtre, voyages dans le temps, familles rivales aux pouvoirs insoupçonnés et âmes soeurs contraintes de s'affronter – ce premier tome d'une trilogie fantastique menée de main de maître ne vous laissera pas un instant de répit !