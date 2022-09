Se projeter dans le métier d'enseignant oral. Edition 2021-2022

Un ouvrage pour préparer l'épreuve orale " Projection dans le métier / motivation " commune à tous les concours : CRPE - CAPES - CAFCPE - CAPEPS Descriptif : Un ouvrage très pratique : - Qui rappelle les connaissances essentielles sur le système éducatif français, les valeurs et exigences du service public - Qui accompagne le candidat dans la construction et la valorisation de son parcours, sa capacité à se projeter dans le métier - Une offre bimedia tout en un : 1 ouvrage + des tutoriels / leçons en vidéos / podcast sur Lea. fr - Un espace numérique dédié et facile d'accès sur Lea. fr Les + de l'ouvrage : - Un ouvrage spécifique sur la grande nouveauté du concours 2022 : un oral sous forme d'entretien de recrutement - Un auteur au fait des attentes du jury et des difficultés potentielles que les candidats peuvent rencontrer - Des contenus numériques associés - tutoriels, podcasts - pour approfondir les connaissances et s'entrainer Rejoignez la communauté de futurs enseignants sur Lea. fr, retrouvez également tous les conseils pour réussir le CRPE, prendre votre première classe en main et réussir votre entrée dans le métier ! A propos de l'auteur : Sébastien Mounié, inspecteur de l'éducation nationale, membre régulier des jurys pour les épreuves orales d'admission au CRPE Abonnez-vous à notre page Instagram @reussirmoncrpe ! > En route vers le CRPE > Des conseils > Des références > De l'actualité > De l'humour !