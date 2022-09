Gouverner la France

Tout au long de sa carrière, Michel Winock, éminent historien de la république, s'est interrogé sur un mal endémique qui secoue la société française depuis les débuts du régime républicain : le retour continuel des crises. Cette discorde séculaire - qu'il nomme "la fièvre hexagonale" - ne cesse de régner entre gauches et droites, entre courants de pensées et idéologies, et traduit l'extrême difficulté du peuple français à s'entendre, à vivre ensemble et à sentir ce qui lui est adapté. De façon cyclique, il oscille entre désir d'ébranlement de l'Etat et recherche d'une autorité forte et dominatrice à travers l'avènement d'un homme "providentiel" , appelé pour résoudre la situation de crise. Retracer deux siècles et demi d'histoire de France grâce aux textes réunis dans cette édition, c'est ainsi pénétrer dans les rouages d'un certain esprit français, ambivalent, contradictoire, qui ne peut imaginer de solution sans feu, d'horizon sans violence, qui connaît peu ou prou le dialogue et le consensus. De la Commune à la V ? République, ces travaux révèlent les expressions et les formes variées d'une conception du pouvoir démocratique en France. Ils en pointent aussi les limites, les paradoxes et l'ambivalence de sa relation avec le peuple français. Fin connaisseur des mouvements intellectuels et politiques, des hommes comme des partis, Michel Winock a bâti une oeuvre importante, autant de Recherches de la France qu'il convient de relire à l'aune de la situation politique et sociale du XXI ? siècle et de l'actualité, sur laquelle il livre un éclairage singulier.