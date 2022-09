Le sniper, le président et la triade

Candidat à sa propre réélection, le président Hsü Huo-sheng est blessé au ventre alors qu'il remonte au milieu de la foule la bruyante rue Huayin à bord de sa Jeep de campagne customisée. Périmètre bouclé et premières constatations : deux cartouches vides de fusil de guerre ont été abandonnées dans une chambre d'hôtel, et deux balles de pistolet artisanal ont été retrouvées, l'une dans une poche du Président et l'autre au fond de la Jeep. Ca ne colle pas...Wu, détective pour une compagnie d'assurances depuis sa retraite de la police, est chargé d'enquêter par le rival de Hsü, qui devance celui-ci de quelques points dans les sondages. Et Ai Li, désormais cuisiner clandestin, qui avait été attiré sur le site par un faux SMS de Wu, doit prendre la fuite car on essaie de lui coller l'attentat sur le dos. Il s'allie à Susuki, autre tireur d'élite en cavale et ancien de la Légion, pour aider Wu à mettre au jour le véritable complot.