Les Contes Berbères de mon Grand-Père

Les contes sont les plus vieilles histoires du monde qui étrangement se ressemblent. Ici, en Kabylie, à l'heure de la veillée, on racontait des histoires d'ogresses aux prises avec les humains, des magiciens, des animaux. Emballants d'imaginaire, de bon sens et parfois même de cruauté, ces contes inédits nous ramènent aux fondamentaux universels avec des poèmes et des citations en berbère. Jacques Berque, qui préface le livre, estime que "le lecteur trouvera, je gage, plus de sagesse commune et plus de vérité de terroir que dans bien d'autres essais de plus grande ambition" .