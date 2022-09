Manuel d'obstétrique physiologique. Pour l'accompagnement des femmes et des couples au cours de la grossesse et de l'accouchement

Ce manuel didactique d'obstétrique physiologique s'adresse aux étudiantes et étudiants ainsi qu'aux praticiennes et praticiens qui ont en charge les suivis médicaux des grossesses et des accouchements dits "à bas risque" : les sages-femmes, les médecins généralistes, les gynécologues médicaux et les gynécologues-obstétriciens. Il décrit et explique ce qui caractérise ce processus physiologique qui survient dans la vie des femmes en entrainant de nombreuses modifications du corps. Ces bouleversements causent l'apparition de sensations et de symptômes nouveaux ainsi que des modifications cliniques qu'il faut savoir comprendre et expliquer. C'est à cette seule condition qu'il sera possible d'établir un diagnostic de physiologie (c'est-à-dire que tous les signes proviennent bien de l'évolution "normale " de la grossesse) et ainsi de prévenir une complication ou de dépister des signes précurseurs de pathologie. Clair et pratique, ce manuel déroule les consultations de grossesse chronologiquement et en décrit le contenu spécifique pour chaque mois. Chaque signe d'adaptation du corps est ainsi analysé à la lumière des connaissances médicales et scientifiques actuelles. Le processus d'accouchement est, lui aussi, minutieusement décrit et expliqué - à partir de milliers d'observations et en fonction des connaissances actuelles.