Epicure. Dits et maximes de vie extraits des "Epicurea" d'Hermann Usener

Ce livre est dédié à Marcel Conche, philosophe majeur de notre temps, admirable traducteur et commentateur d'Epicure et Lucrèce, décédé le 27 février en sa 100e année. A travers les siècles, la pensée d'Epicure n'a cessé d'apporter un message d'émancipation. Dans la Rome antique, face à l'omnipotence impériale et au fatalisme stoïcien, comme dans l'Europe de la Renaissance face aux monarchies absolues et au dogmatisme chrétien. Or cette pensée essentielle, qui s'inscrit comme l'antidote à toutes les tyrannies religieuses ou pseudo-religieuses, n'a cessé d'être au bord de s'éteindre. Conscient des puissances hostiles dont il voyait l'humanité entourée, Epicure a publié plus de 300 volumes, plus qu'aucun auteur de l'Antiquité. Dès le 1er s. de notre ère, il n'en restait presque plus rien. Pourtant l'oeuvre est peu à peu ressurgie de ses cendres. En 1533, on redécouvre dans les Vies des philosophes de Diogène Laërce ses 40 Maximes capitales ainsi que ses trois lettres à Hérodote, Pythoclès et Ménécée. En 1752, on exhume à Herculanum des fragments presque illisibles du traité Sur la nature. En 1888, on retrouve au Vatican les 81 Sentences dites "vaticanes" . Ce sont ces textes qui constituent l'oeuvre d'Epicure dans toutes les éditions actuelles. Or d'autres textes tout aussi essentiels se trouvent dans l'édition de réfé-rence publiée en grec et en latin par Hermann Usener (Epicurea, 1887), mais ils n'ont jamais été traduits en français et publiés en volume. Le présent choix propose 242 fragments d'Epicure inédits en volume, qui s'ajoutent aux 108 aphorismes du corpus habituel - compte tenu des recoupements entres Maximes et Sentences.