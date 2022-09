C'est auprès d'elle...

Un accident se déroule sous les yeux d'une boulangère. Un pompier, premier arrivé sur les lieux, explique que la principale victime est un bébé de neuf mois, resté seul dans la voiture. L'infirmier qui soigne l'enfant décrit la longue convalescence de ce dernier. Se succèdent ainsi plusieurs personnes dont le seul point commun est d'avoir croisé la route de Marie, la mère de cet enfant. Chacun y va de son impression et de son jugement. Mais qui est réellement Marie ? Mêlant humour et gravité, ce roman montre que la vie est faite de chutes, de virages, de remontées et d'amour. Mais aussi de belles surprises, lorsque l'on sait s'affranchir des regards accusateurs.