L'Immeuble de la rue Cavendish Tome 3 : Lucie se rebiffe

Lucie est verte de rage : spoliée et abandonnée par ses enfants à la mort de son mari, elle se retrouve dans un appartement minuscule ! Finie la grande vie. . . Jusqu'à ce qu'elle rencontre le bel Henri. Quand son cher époux est mort, Lucie ne s'attendait certainement pas à hériter de. . . ses dettes. Ses enfants ne lui parlent plus (il faut dire qu'elle n'a jamais pu retenir le prénom de ses petits-enfants) et, ruinée, elle est obligée de déménager ! En plus, ses nouveaux voisins sont insupportables - surtout le petit Hyppolite, un vrai pot de colle. Heureusement que Lucie peut se changer les idées avec ses meilleures amies et le charmant Henri qu'elle vient de rencontrer. Mais les apparences sont trompeuses et, alors que Lucie découvre des qualités insoupçonnées chez ses hurluberlus de voisins, son nouveau et mystérieux prétendant n'est peut-être pas celui qu'elle croit. . .