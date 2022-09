Les 100 principes de l'art

Ce livre présente cent clés pour comprendre l'art, l'analyser et le pratiquer. De l'abstraction à l'art vidéo, en passant par le rythme, la composition et la sensibilité, il balaie les notions qu'un artiste, un étudiant ou un amateur d'art doit maîtriser. Chaque page est illustrée par des oeuvres majeures de l'histoire de l'art, issues des domaines de la peinture, de la sculpture, de la performance artistique et de la photographie.