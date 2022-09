Dossier V13

"Jamais nous n'avons été à ce point testés sur la difficulté de juger des faits sans faillir face à l'émotion de se venger". V13 est le nom du procès historique des attentats du 13 novembre 2015, qui ont tué 130 personnes et blessé des centaines d'autres à Saint-Denis et à Paris. Une charge émotionnelle hors normes. Une salle d'audience construite pour l'occasion, un budget de 10 millions d'euros. 1 800 parties civiles, 1 300 blessés, 330 avocats, 20 accusés dont le plus connu, Salah Abdeslam. Azzeddine Ahmed-Chaouch, journaliste à Quotidien et Valentin Pasquier, dessinateur judiciaire pour France Inter, Le Parisien et Ouest France, ont couvert les 9 mois de ce procès. Ils ont assisté aux audiences, rencontré les victimes, les avocats, les parties civiles, les policiers et rapporté les propos de Salah Abdeslam. Ils ont tout vu, tout entendu, tout noté. De la salle d'audience aux couloirs du Palais, en passant par les lieux privés réservés aux témoins. Ce qu'il faut savoir sur la plus grande audience criminelle jamais organisée en France est dans cet ouvrage. Au nom de notre histoire, de notre démocratie, de notre combat contre le terrorisme.