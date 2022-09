A travers les âges de la vie

Le précédent colloque sur " Le sens de la vie " nous apprenait que celle-ci est existence et déploiement. Ainsi chaque tranche d'âge se caractérise par la volonté de laisser un témoignage, ce qui fait que chaque étape est le promoteur de la suivante ; elle revêt un sens différent bien qu'elle s'inscrive dans une continuité d'existence. Chaque tranche de vie comporte ses propres objectifs, expectatives et angoisses, ce qui explique la métamorphose de l'être au cours de sa vie. Cependant les âges de la vie ne sont pas les mêmes à travers l'histoire et les civilisations ou même selon leur localisation géographique. Concevoir les âges de la vie de façon universelle est erroné même si dans l'ensemble des cultures existe la préoccupation de prendre soin de la vie humaine, de la naissance à la mort. Le cheminement n'est pas le même, chaque âge a sa spécificité, ce qui accentue les différences entre les sociétés et les individus et en l'individu lui-même. Ce jeu d'alternances, tantôt long ou court, étroit ou large, constitue un espace imprévisible d'une liberté relative mais d'espoirs insoupçonnables. Le présent ouvrage se propose d'étudier les âges de la vie sous leurs aspects les plus divers afin de mieux comprendre l'individu dans la société. Avec les contributions de : Yves Agid, Margaret S. Archer, Marianne Bastid-Bruguière, Edgardo D. ­Carosella, Pierre-André Chiappori, Pierre Corvol, Xavier Darcos, Chantal Delsol, Alain Duhamel, Yves Gaudemet, Olivier Houdé, Denis Knoepfler, Jean Morange.