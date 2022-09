Alexander Kluge. Cartographie d'une oeuvre plurielle

A cause de son ampleur (plus d'un demi-siècle de travail) et de la variété de ses différents domaines - littérature, cinéma, art contemporain et télévision -, l'oeuvre d'Alexander Kluge, né en 1932, jouit d'un prestige unique dans l'univers intellectuel et artistique de l'Allemagne d'aujourd'hui. Pourtant, elle n'a pas reçu en France d'accueil à sa mesure, du moins jusqu'aux années 2010 et l'édition chez P. O. L de la monumentale Chronique des sentiments, entièrement repensée par son auteur pour le public français. Prendre acte de sa reconnaissance tardive, ne serait-ce pas aussi l'occasion de renouveler l'approche de cette oeuvre et d'en réévaluer la portée ? Tel a été le pari de ce colloque de Cerisy, organisé en juin 2019, qui a débattu, en sa présence, de la variété des travaux de cet auteur allemand. Les contributions, disposées en trois parcours, traitent de la production de Kluge : ses aspects principaux, notamment philosophiques et littéraires ; la pluralité de ses pratiques artistiques et de ses installations intermédiales ; sa façon d'évoquer, à travers divers moments de l'histoire, un monde qui, loin d'un cosmos définitivement perdu et face à un chaos croissant, reste l'horizon de tout possible. Riche en inédits (cinq récits et quatre entretiens de Kluge avec Gorbatchev, Boulez, Godard et Stiegler), ce volume est illustré de planches que l'auteur a composées pour l'occasion.