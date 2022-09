J'arrête quand je veux !

A 28 ans, Elisa est comblée : un job de rêve dans une grande maison d'édition, un gentil fiancé, Hugo, qui lui cuisine de bons petits plats (ou presque), un chat légèrement caractériel et des milliers de followers sur les réseaux sociaux. Que demander de plus ? Sa vie est parfaite jusqu'au jour où Hugo l'accuse de préférer son smartphone à lui, son merveilleux fiancé. Il faut dire qu'Elisa est vraiment accro : au réveil, son premier geste est de regarder ses notifications, à midi, elle instagramme son déjeuner et le soir, elle lit les commentaires indispensables de ses "amis" . Exaspéré, Hugo lance un ultimatum : elle doit choisir entre cet objet de malheur et lui ! Mais comment vivre sans téléphone, ne serait-ce que pour se souvenir de ses rendez-vous ? La vie d'Elisa va prendre un tournant insoupçonné car, par amour, la jeune femme est prête à tout. Vraiment tout...