A l'aube de la Première Guerre mondiale, Joachim Defawe est à la tête de l'entreprise familiale de métallurgie. Il a tout pour être heureux auprès de sa jolie épouse Alice et ses deux enfants. Pourtant un manque le torture : l'absence de son frère aîné Mathieu, disparu près de quinze ans plutôt de manière inexpliquée. A l'époque, Mathieu est un adolescent tourmenté par la mort de sa petite soeur Edmondine. Un accident que lui reproche sa mère autoritaire. Et puis cet avenir au pied des hauts fourneaux et de leur crasse révulse Mathieu. Il ne trouve pas sa place, malgré son ami Narcisse qui l'entraîne dans les grèves ouvrières, et en dépit de la jolie Albertine qui imagine construire sa vie auprès de lui. Le jeune Defawe rêve d'autre chose, d'espace, d'aventure. Meurtri par l'hostilité de sa soeur et par l'aversion de sa mère, il disparaît un jour sans laisser de traces, le goût de la colère, âpre et pénible, brûlant sa gorge comme un relent de bile. Il emporte avec lui comme seul bagage le terrible secret de la famille Defawe. Et aujourd'hui, il est l'heure pour son frère Joachim de déterrer ce secret...