Vide ton frigo !. La bible de cuisine intraitable avec les restes !

Vous préparez toujours la même quiche avec des lardons ? Ce brocoli un peu flétri hante votre frigo ? Cette botte de carottes ne vous fait plus rêver ? Dans le fond, tous ces ingrédients ne vous inspirent plus... Il est temps de reprendre votre cuisine en main ! Grâce aux 300 recettes simples et gourmandes de ce livre, imaginées autour des 80 ingrédients les plus consommés, réinventez votre cuisine de tous les jours !