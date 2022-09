Psycho-magie pour chasser mes soucis

La psychomagie est une méthode ludique pour vous soulager de vos soucis sans trop d'efforts... Grâce à une action symbolique qui vous redonne le pouvoir, vous allez archiver vos souvenirs douloureux en vous adressant directement à votre inconscient. Délestez-vous de vos peines, évacuez votre colère, sortez de votre léthargie, apaisez vos angoisses, stoppez le petit vélo qui tourne en boucle dans votre tête... Vous avez été humilié·e ? Et si vous écriviez votre éloge funèbre pour retrouver votre amour-propre... Vous avez peur de vous engager ? En cassant de la vaisselle et en la recollant d'or, vous découvrirez que l'on tire profit de toute expérience... Avec des rituels tout simples, vous allez vider votre sac trop plein d'émotions et passer à autre chose ! C'est pas sorcier ! Avec : - 40 recettes psychomagiques pour apaiser des situations de tristesse, de colère, de peur, de manque d'énergie ou de ruminations mentales - Des actions faciles à mettre en oeuvre expliquées pas à pas - Des listes de merveilles culturelles qui transcendent - Une bonne dose d'humour parce que le rire est thérapeutique ! Faites preuve de créativité pour vous sentir mille fois mieux !