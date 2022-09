La reine à la rose rouge

Veuve très jeune, Margaret Beaufort se marie en secondes noces avec Edmond Tudor. Elle utilise sa détermination et ses intrigues astucieuses pour s'infiltrer dans la maison des York sous l'apparence d'une amie et d'une servante loyale, afin d'anéantir les soutiens de Richard III. Ainsi, elle s'assure la couronne d'Angleterre pour son fils unique, Henri Tudor. Grâce à sa collaboration avec la reine douairière Elisabeth Woodville, Margaret convient de fiançailles entre Henri et la fille d'Elisabeth. Elles unissent alors les deux familles et mettent un terme une fois pour toutes à l'une des guerres les plus cruelles du royaume en fondant la célèbre dynastie des Tudors.