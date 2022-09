Dark Rise Tome 1

Une nouvelle ère de Ténèbres se profile... L'ancien monde et sa magie ne sont plus. Ses héros sont morts, ses châteaux en ruine, et la bataille épique entre l'ombre et la lumière a sombré dans l'oubli. Seuls les Stewards s'en souviennent, et veillent, siècle après siècle, pour protéger l'humanité du retour du Roi obscur. Jeune docker de seize ans à Londres, Will est en fuite, pourchassé par les hommes qui ont tué sa mère. Lorsqu'il apprend que sa destinée est de rejoindre les Stewards, Will se retrouve brusquement plongé dans leur monde de légendes et de magie, où il commence un entraînement rigoureux en vue de jouer un rôle déterminant dans la bataille qui s'annonce contre l'Obscurité. Les jeunes descendants des combattants des deux camps n'ont d'autre choix que d'investir les rôles qui leur sont destinés. Celui de Will sera de se tenir au côté des derniers héros de la Lumière pour empêcher la destruction de son monde. " Si beau et délicieusement sombre. " Jay Kristoff, auteur de Nevernight et La Guerre du Lotus " Une Fantasy terriblement efficace. Je ne pouvais tout simplement pas reposer mon livre. " V. E. Schwab, autrice de La Vie invisible d'Addie Larue " Pacat est passée maîtresse dans l'art de dépeindre ses personnages, et vous allez tomber instantanément sous leur charme. " Tor. com " L'univers de Pacat est envoûtant et plein de personnages ambigus et fascinants. " Kirkus Reviews