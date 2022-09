Les troubles dys avant 7 ans. Les clés pour dépister et assurer le suivi en médecine de ville

Sur des problématiques rencontrées par les praticiens dans leur exercice quotidien la collection ' Elsevier Pratique ' apporte des réponses cliniques précises rapidement accessibles. Ces ouvrages sont conçus pour être une aide à la pratique clinique. L'obésité chirurgicale est cette forme d'obésité suffisamment sévère pour justicifier dans certains cas la réalisation d'une chirurgie bariatrique reconnue comme partie intégrante de l'arsenal thérapeutique visant à contrôler l'obésité-maladie. Cette chirurgie n'acquiert son efficacité que si elle est intégrée dans un parcours de soins global et pluridisciplinaire et ne prend tout son sens qu'en tenant compte de la dimension psychologique inhérente à cette affection. Or si les techniques chirurgicales sont de mieux en mieux maîtrisées la difficulté réside toujours dans l'appréciation de la composante comportementale. Cet ouvrage fruit d'une expérience de plus de trente ans porte un projet de réflexion clinique basée sur ce matériau brut qu'est la confrontation avec ces patients en souffrance et souvent en errance médicale ; avec leur vulnérabilité leurs attentes parfois démesurées leur demande parfois ambiguë. Ce qui nous intéresse ici c'est de comprendre comment les patients envisagent leur intervention et réagissent à la transformation consécutive à leur amaigrissement. Comment leur comportement peut impacter leur préparation. Comment l'équipe multidisciplinaire doit en tenir compte pour ne pas se laisser dépasser elle-même par des mécanismes psychologiques complexes. Comment enfin à la suite d'une perte de poids massive les modifications de l'image de soi peuvent perturber leurs relations familiales et sociales. Autant de questions qui recoupent le champ d'intervention des chirurgiens mais aussi de tous les soignants concernés par la prise en charge des patients souffrant d'obésité à qui ce livre s'adresse (endocrinologues diabétologues nutritionnistes médecins généralistes et psychologues). Autant de questions qui nous révèlent la difficulté de cette spécialité mais aussi son intérêt et surtout son humanité. POINTS CLES ¿ La chirurgie bariatrique intégrée dans un parcours global et pluridisciplinaire. ¿ Prendre en compte la dimension psychologique inhérente à l'obésité. ¿ Comprendre et accompagner les patients.