Une fois qu'ils auront succombé à la tentation, plus rien ne sera jamais comme avant. C'est de notoriété publique à Londres : les Hamilton et les Rosenbach se détestent. Cela fait des années qu'ils se mènent une guerre de pouvoir sans merci et qu'ils interdisent aux membres de leurs familles de se côtoyer. Pourtant, lorsque Lior Rosenbach a aperçu Daël Hamilton pour la première fois sur le pont de Westminster, il n'a pas pu se résoudre à garder ses distances. La faute à des yeux bleus profonds, une voix puissante et une assurance sans faille... Aussi terrifiant que cela puisse paraître, Lior le sait : celui qu'on lui a appris à détester de toute son âme a réussi à faire battre son coeur comme personne auparavant. Et tôt ou tard cette attirance interdite leur causera du tort. Pire, elle risque de faire éclater un conflit que ni lui ni Daël ne pourront désamorcer... Ce roman a été sélectionné pour le Prix Romance New Adult &H en partenariat avec Gleeph. " Chapeau bas à Florie C. qui a su faire preuve d'originalité en revisitant l'histoire de Roméo & Juliette en MM. (...) Si vous cherchez une lecture riche en sensations fortes (...) et qui vous fait vibrer dans tous les sens du terme, alors cette romance est exactement ce qu'il vous faut ! " Mon paradis des livres A propos de l'autriceJournaliste, Florie C. a l'habitude de raconter des histoires. Les vraies, tirées du quotidien, et celles qu'elle puise dans son imagination. En grandissant au milieu de livres, elle n'a pu s'empêcher d'écrire les siens, d'inventer ses personnages et de les faire évoluer dans son univers, en s'inspirant de ce qui l'entoure : rencontres, romans, musiques et voyages.