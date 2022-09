Vie et mort d'un soldat d'élite. Maxime Blasco

Maxime Blasco a trouvé la mort le 24 septembre 2021. 52e soldat français tué au combat contre les djihadistes du Mali, il avait 34 ans. Maxime Blasco s'était illustré plusieurs fois en opex, mais il réfutait le qualificatif de héros. Il se voulait simple soldat, servant son pays. Un hommage national lui a été rendu aux Invalides, au cours duquel il a été fait officier de la Légion d'honneur. Dans ce récit bouleversant, Dorothée Olliéric revient sur la vie de ce tireur d'élite, ancien pâtissier qui avait choisi l'armée, et plus particulièrement les chasseurs alpins. Grâce aux témoignages des compagnons d'armes de Maxime, mais aussi de ses parents et de sa compagne, elle trace au plus près le portrait intime d'un homme engagé, qu'elle avait pu rencontrer et interroger lorsqu'il avait sauvé en 2019, sous le feu de l'ennemi, deux camarades après le crash de leur hélicoptère dans le désert du Sahel. Un an après sa disparition, nulle mieux que Dorothée Olliéric ne pouvait raconter, et donner à lire, le destin fulgurant et tragique de ce soldat exceptionnel qui était au coeur de son documentaire : Nuit d'enfer. Journaliste et grand reporter à France TV, Dorothée Olliéric a couvert tous les conflits, depuis plus de vingt ans, en Bosnie, République centrafricaine, Mali, Afghanistan et aujourd'hui en Ukraine. Son credo : raconter la guerre, à hauteur "d'hommes et de femmes" , au grand public.