Paris savant. Parcours et rencontres au temps des Lumières, 2e édition

Les savants sont partout dans le Paris des Lumières : académiciens ou curieux passionnés, austères pédagogues ou vulgarisateurs mondains... Jamais les expérimentations, les spectacles, les enseignements et les discussions scientifiques n'avaient suscité une telle passion. Paris, en ce XVIIIe siècle finissant, s'impose comme la "capitale des sciences" . Du Quartier latin à la Chaussée d'Antin, de la barrière d'Enfer au boulevard du Temple, ce livre est une délicieuse invitation à découvrir ce Paris savant. D'amphithéâtres en salons, de laboratoires en cabinets de curiosités, le lecteur croise Buffon, Condorcet, Lavoisier ou encore Diderot, mais aussi tous les autres acteurs de cette grande aventure : mécènes, inventeurs, aventuriers ou artisans... Bruno Belhoste est professeur d'histoire des sciences à l'université Paris-I Panthéon-Sorbonne. Il est l'auteur de Cauchy, un mathématicien légitimiste au dix-neuvième siècle ; Augustin-Louis Cauchy, a biography ; Les Sciences dans l'enseignement secondaire français (1789-1914) et La Formation d'une technocratie. L'Ecole polytechnique et ses élèves de la Révolution au Second Empire. Prix littéraire du Cercle des Amis de Montesquieu et de la ville de La Brède (2012).