Les études philosophiques N° 3/2022 : Milieu, ambiance, environnement

Le dossier comprend 6 textes sur la notion de milieu envisagée dans ses différents sens (environnement, ambiance, atmosphère, " être au monde ", Umwelt, Zentrum, Mitte, etc.). Cette notion, objet de nombreuses analyses contemporaines, en écologie notamment, est un concept philosophique à part entière, objet d'un intérêt très ancien dans les pensées japonaises et d'un intérêt plus récent chez des philosophes contemporains comme Bruce Bégout, qui parle à juste titre de " tournant atmosphérique ". Les 6 articles du dossier tenteront de faire le point sur cette constellation de notions et de montrer sa fécondité philosophique et spirituelle, avec un texte inédit du philosophe japonais Nobuo Kioka, traduit et commenté par l'orientaliste Augustin Berque, et des articles de Bruce Bégout, Pierre Souq, Vincent Gérard et Alain Petit.