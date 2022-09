Autopsie d'un burn-out. Se reconstruire et se réinventer

L'histoire d'Aude Selly est riche d'enseignements. Passionnée et engagée, elle se consacre totalement à son travail. A 33 ans, elle y laissera sa santé, brisée par un burn-out la poussant au geste ultime. Le burn-out est un sujet d'actualité avec des conséquences graves, notamment aux niveaux humain et économique. Le témoignage d'Aude Selly est tellement fort qu'il a été adapté en pièce de théâtre. A partir de son témoignage, l'autrice devenue depuis spécialiste et formatrice sur le sujet du burn-out, répond aux questions fondamentales pour éviter les conditions de son apparition et réussir sa guérison . Ce livre s'inspire des trois ouvrages consacrés au sujet par Aude Selly Quand le travail vous tue : Histoire d'un burn-out et de sa guérison, Burn-out et après ? : Comment le prévenir - Comment se reconstruireet Renaissance : Il y a une vie après le burn-out. Il en reprend le meilleur et va plus loin en insistant notamment sur les signes annonciateurs, les solutions à mettre en place pour l'éviter, et comment se relever après avoir été touché.