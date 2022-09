Comprendre et traiter les TOC. Données actuelles et nouvelles perspectives pour le Trouble Obsessionnel Compulsif, 3e édition

Cet ouvrage intègre les connaissances neuroscientifiques, cliniques et pratiques les plus actuelles sur la compréhension et la prise en charge des troubles obsessionnels compulsifs, maladie qui concerne près de 3 % de la population. Les différents modèles explicatifs classiques y sont détaillés et enrichis par les nouvelles données scientifiques et cliniques. Après une revue des techniques thérapeutiques éprouvées, les auteurs proposent d'enrichir les actions en psychothérapie : adaptation et perfectionnement de la thérapie comportementale et cognitive, prise en compte de l'entourage du malade comme facteur thérapeutique, recours à la chirurgie pour les TOC résistants. Comprendre et traiter les TOC se présente ainsi a la fois comme un ouvrage de référence et un véritable manuel pour professionnels.